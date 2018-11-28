شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة لأول مرة في خمسة جلسات من ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بأكثر من الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 14 من هذا الشهر وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده من الأعلى له منذ 13 من الشهر الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي والتي تضمنت حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في نيويورك.

في تمام الساعة 08:21 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر القادم 1.36% لتتداول حالياً عند 14.36$ للأونصة موضحة توالي ارتداده من الأدنى لها في أسبوعين مقارنة مع الافتتاحية عند 14.22$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.59% إلى مستويات 96.80 موضحاً ارتداده من الأعلى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 97.37.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت استقرار النمو عند 3.5% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع 3.6%، كما أظهرت القراءة الثانية للناتج المحلي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 1.7% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة، متوافقة بذلك مع التوقعات.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 77.2$ مليار مقابل 76.3$ مليار في أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 76.7$ مليار، وصدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي أوضحت تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.4% في أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات عند 0.5%.

كما تابعنا أيضا الكشف عن قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 14 مقابل 15 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى اتساع عند 16، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مبيعات المنازل الجديدة والتي أوضحت تراجعاً 8.9% إلى 544 ألف منزل مقابل ارتفاع 1.0% عند 597 ألف منزل في أيلول/سبتمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لارتفاع 4.0% عند 575 ألف منزل.

وصولاً إلى أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في النادي الاقتصادي لولاية نيويورك ضمن حديثه تحت عنوان "إطار الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة الاستقرار المالي"، أن الفائدة على الأموال الفيدرالية "أقل بقليل" من الحياد، الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق على أنه اعتدال محتمل في وتيرة تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.