شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضار اليوم الأربعاء 28-11-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقرت أسعار الخضار اليوم الاربعاء 28 نوفمبر طبقا لأسعارالجملة بسوق العبور المعلنة، حيث استقر سعر كيلو الطماطم ،مسجلا ما بين 1.75 – 4.25 جنيهات للكيلو، بينما وصل تراوح سعر البطاطس ما بين 3 - 5 جنيه للكيلو، واستقر البصل عند سعر ما بين 3 -5 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الكوسة ما بين 4 - 6.5 جنيها للكيلو، ويلغ سعر الجزر ما بين 2 – 4 جنيها، والفاصوليا لتسجل ما بين 6 - 9 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1 إلى 3 جنيهات والملوخية 3 جنيهات للكيلو.