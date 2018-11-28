شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 28-11-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 28-11-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 752.235 مليار جنيه.

البورصة تربح 4.1 مليار جنيه

قلصت مؤشرات البورصة المصرية، مكاسبها الصباحية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 752.235 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 198 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 26.3 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 60.81% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 25.31% والعرب على 13.88% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.43%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب الأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 8.1 مليون جنيه، 216.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 57.5 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، 144.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 13309 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2199 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.5% عند مستوى 13369 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% عند مستوى 682 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1708 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 474 نقطة.

وارتفعت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 73 أخرى، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

الحديد والصلب

أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اللواء إيهاب محمد عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحديد والصلب المصرية لتسوية مستحقات بنك مصر لدي الشركة عن القضيتين أرقام 3374 لسنة 121 ق ورقم 295 لسنة 9 ق اقتصادي القاهرة والتي أصدرت المحكمة حكمها النهائي بإلزام الحديد والصلب المصرية بسداد مبلغ 59.561 مليون دولار في القضيتين بخلاف الفائدة المستحقة بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق.

وأكدت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، أنه بموجب هذا البروتوكول فقد وافق بنك مصر علي قيام شركة الحديد والصلب المصرية بسداد مبلغ 750 مليون جنيه، كتسوية نهائية لقيمة الحكمين يتم سدادها (50% أراضي غير مستغلة بالشركة و50% حصة من أسهم الشركة )، وذلك خلال شهرين من تاريخ توقيع البروتوكول. مضيفة أنه نتج عن هذه التسوية التنازل عن الفوائد المستحقة لبنك مصر بحوالي 6 مليون دولار والتنازل عن كافة الطعون بالنقض المقامة بشأن تلك الأحكام ومنها قضية مرفوعة من بنك مصر بحوالي 6 مليون دولار.

نجيب ساويرس يقترض 170 مليون دولار

وافق مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، برئاسة نجيب ساويرس، على الحصول على تمويل لأجل بقيمة لا تتجاوز 170 مليون دولار من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، كما وافق المجلس على توقيع وإبرام عقد تمويل يوثق شروط وأحكام التمويل.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الاختياري المقدم من أوراسكوم للاستثمار القابضة لشراء حصة غير حاكمة من رأسمال ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية،

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 1.07 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 239.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.