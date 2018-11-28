شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الملكية الجنية الإسترليني أول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني خلال الجلسة الأمريكية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي والتي تضمنت الكشف بنك إنجلترا عن نتائج اختبار الإجهاد للمصارف وتقرير الاستقرار المالي وتعقيب محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني على تقرير الاستقرار المالي في مؤتمر صحفي في لندن، وصولاً إلى حديث نظيره محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في النادي الاقتصادي لولاية نيويورك.

في تمام الساعة 06:38 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 0.68% إلى مستويات 1.2834 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2746 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2844، بينما حقق الأدنى له عند 1.2733.

هذا وقد تابعنا أعرب رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام البرلمان البريطاني عن كون الاتفاق المقترح لخروج بريطانيا بشكل منظم من الاتحاد الأوروبي هو الأفضل للاقتصاد الملكي البريطاني، موضحة أن التحليل الاقتصادي الذي صدر اليوم يفيد بأ، الاتفاق يحافظ على الوظائف، ومضيفة أن الاتفاق يضمن لبريطانيا حماية صناعة الصيد وسيحدد من له الحق في الصين داخل المياه الإقليمية للمملكة المتحدة.

وأفادت ماي بأن الإعلان السياسي الذي تم الاتفاق عليه يدعم توطيد العلاقات الاقتصادية والأمنية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، موضحة أنه يحق أيضا للمملكة إقامة تعاون أمني مستدام مع الاتحاد، ومضيفة أنه لن تتمكن حكومتها من توقيع اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي إلا بعد الخروج الرسمي وأنها لا ترغب في تفعيل خطة باكستوب، مع أعربها أن هذا الاتفاق يساعد على ضمان مستقبل أفضل والتصويت ضده سيعيق ذلك.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت استقرار النمو عند 3.5% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع 3.6%، كما أظهرت القراءة الثانية للناتج المحلي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 1.7% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة، متوافقة بذلك مع التوقعات.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 77.2$ مليار مقابل 76.3$ مليار في أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 76.7$ مليار، وصدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي أوضحت تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.4% في أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات عند 0.5%.

كما تابعنا أيضا الكشف عن قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 14 مقابل 15 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى اتساع عند 16، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مبيعات المنازل الجديدة والتي أوضحت تراجعاً 8.9% إلى 544 ألف منزل مقابل ارتفاع 1.0% عند 597 ألف منزل في أيلول/سبتمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لارتفاع 4.0% عند 575 ألف منزل.