شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً لدعم العلم الهابط الذي يظهر بالصورة دون أن يتمكن من كسره حتى الآن، بانتظار الضغط على هذا الدعم لتأكيد استمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، حيث تتواجد أهدافنا التالية عند 50.00 ثم 49.10، في حين يمثل الثبات دون 52.60 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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