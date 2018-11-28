شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يرتفع سعر الذهب بشكل ملحوظ ليتجاوز المتوسط المتحرك 50 ويحاول الثبات فوقه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 1208.40، في حين يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 1238.30.

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