شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية قوية ليقترب من حاجز 1.1400 الآن، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر دون 1.1443، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها الضغط السلبي الذي يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديمه، مع التذكير بأن تأكيد كسر 1.1300 مطلوب للاندفاع نحو 1.1181 الذي يمثل محطتنا الرئيسية التالية.

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