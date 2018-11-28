تعرف على الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية في اليمن وموعد التعامل بها

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

اعلنت شركة النفط اليمنية، الاربعاء، عن وضع اسعار جديدة للمشتقات النفطية.

وكشفت الشركة في بيان لها عن تخفيضات جديدة في أسعار المشتقات النفطية، حيث حددت سعر البنزين 20 لتر على التسعيرة الجديدة بـ 8700 ريال، فيما بلغ سعر الديزل ( 20 لتر ) بـ 9500 ريال

وأكدت ان العمل بالتسعيرة الجديدة ستبدأ من يوم السبت القادم