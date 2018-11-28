تعيين مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبيحمد بوعميم رئيساً للاتحاد العالمي لغرف التجارة

كتبت: شرين طه

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 نوفمبر 2018، ("ايتوس واير"): أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن تعيين مديرها العام حمد بوعميم رئيساً ا للاتحاد العالمي لغرف التجارة التابع لغرفة التجارة الدولية. ويعدّ الاتحاد العالمي لغرف التجارة منصة تجمع 12,000 غرفة تجارة حول العالم ومجتمع الأعمال الخاص بها.

وجاء تعيين بوعميم بعد اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد العالمي لغرف التجارة والتي عقدت في مقر غرفة دبي مؤخراً. وسيتبوأ بوعميم منصبه الجديد كرئيس للاتحاد العالمي لغرف التجارة مع بداية العام 2019 ولفترة تستمر لثلاث سنوات، يكون خلالها مسؤولاً عن نشاطات الاتحاد في العالم.

ويخلف بوعميم بيتر ميهوك، رئيس غرفة تجارة وصناعة سلوفاكيا في رئاسة الاتحاد العالمي لغرف التجارة

حيث سيتولى بوعميم بموجب منصبه الجديد، الإشراف على الجهود التي يبذلها الاتحاد العالمي لغرف التجارة في سبيل تعزيز وتسهيل التعاون بين قادة الغرف وأعضائها في جميع أنحاء العالم. وفي هذا السياق، سيقدم بوعميم خطة جديدة لمائة يوم تتضمن عدة أهداف، من بينها تعزيز دور الاتحاد العالمي لغرف التجارة كممكّن للتجارة العالمية وتطوير حلول الأعمال الذكية والمبتكرة، بالإضافة إلى إنشاء آلية مستدامة تتولى قياس وتقييم الاحتياجات والطموحات والتحديات القائمة التي تواجه غرف التجارة والصناعة حول العالم.

وتعليقاً على تعيينه في منصب رئاسة الاتحاد العالمي لغرف التجارة، قال بوعميم: "إنه لشرف كبير لي أن أتولى هذا المنصب الهام، وأتطلّع إلى الدخول في حوارات بنّاءة مع مختلف غرف التجارة العالمية والهيئات الدولية لاستكشاف آفاق وأفكار جديدة تعزز دور غرف التجارة في مسيرة التنمية المستدامة. وإنني على ثقة من أننا سنتمكن من إزالة الحواجز التي تحدّ من حركة التجارة العالمية واعتماد إطار للمستقبل من شأنه تعزيز القدرة التنافسية بين الأعضاء وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام".