أحد أحفاد طلعت حرب ينفى وجود خلافات حول الميراث.. ويؤكد: لم ينجب ذكورا

كتب: أحمد إسماعيل

قال شريف سامى، الخبير المالى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، وأحد أحفاد الاقتصادى المصرى طلعت حرب، إن جده أنجب 4 بنات بترتيب الميلاد: فاطمة وخديجة وعائشة وهدى، وليس له أبناء ذكور يحملون اسمه.

وأوضح حفيد طلعت حرب، فى حديثه لـ" اليوم السابع"، أن أحفاد جده من بناته فاطمة وخديجة وعائشة، حيث أن هدى لم نتجب أطفالا، لافتًا إلى أنه من الفرع الثانى لعائلة مؤسس الاقتصاد المصرى من جدته خديجة، مشدد على أن جميع أحفاده طلعت حرب لا يحملون اسمه ومن يدعى عكس ذلك فهولاء مدعين لتيسر الاستيلاء على عقار أو ميراث مجهول...