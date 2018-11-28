شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار البلاتينيوم للأدنى لها في خمسة أسابيع مع توالي ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاتينيوم بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأدنى لها منذ 23 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب الكشف عن بيانات القطاع الصناعي وسوق الإسكان الأمريكي.

في تمام الساعة 02:51 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم 1.45% لتتداول حالياً عند 821.81$ للأونصة موضحة الأدنى لها في خمسة أسابيع بالمقارنة مع الافتتاحية عند 833.86$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 97.43 موضحاً الأعلى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 97.37.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت استقرار النمو عند 3.5% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع 3.6%، كما أظهرت القراءة الثانية للناتج المحلي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 1.7% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة، متوافقة بذلك مع التوقعات.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 77.2$ مليار مقابل 76.3$ مليار في أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 76.7$ مليار، وصدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي أوضحت تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.4% في أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات عند 0.5%.

وتتطلع الأسواق حالياً للكشف عن قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 16 مقابل 15 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 4.0% إلى 575 ألف منزل مقابل تراجع 5.5% عند 553 ألف منزل في أيلول/سبتمبر، ويأتي ذلك وسط التطلع إلى الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في النادي الاقتصادي لنيويورك.