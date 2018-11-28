شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الخام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها لمخزونات النفط الخام والذي أظهر تقلص الفائض إلى 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 23 من تشرين الثاني/نوفمبر مقابل 4.9 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما التوقعات كانت تشير لتقلص الفائض إلى 0.6 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 450.5 مليون برميل، ولتعد المخزونات حالياً أعلى 7% عن متوسط مخزونات الأعوام الخمسة الماضية.

بخلاف ذلك، فقد أوضح تقرير الوكالة انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 0.8 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أعلى 5% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد ارتفعت 2.6 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أقل 6% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.