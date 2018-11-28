شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي أظهرت تراجع بنسبة 8.9% عند نحو 544 ألف واحدة مقابل ارتفاع بنسبة 1.0% عند نحو 597 واحدة والتي عدلت من تراجع بنسبة 5.5% عند نحو 553 ألف واحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لارتفاع بنسبة 4.0% عند نحو 575 ألف واحدة.

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