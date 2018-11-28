شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي: تعطيل التداول يومي الأحد والإثنين بمناسبة اليوم الوطني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المقرر أن يتم توقف التداول بسوق دبي المالي يومي الأحد والإثنين القادمين 2 و3 ديسمبر 2018 وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 47.

وأوضح السوق في بيان أنه سيتم استئناف الدوام يوم الثلاثاء الموافق 4 من ديسمبر 2018.

وأعلن مجلس الوزراء بدولة الإمارات عن اعتماد يومي الأحد والإثنين 2 و3 ديسمبر المقبل عطلة رسمية للقطاعين الحكومي والخاص بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعون للدولة. وأوضح المجلس في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الإجازة ستبدأ من يوم الجمعة وسيستأنف الدوام الثلاثاء الموافق 4 من ديسمبر 2018. والعام الماضي بدأت مؤسسات الدولة ومنهم سوق دبي وسوق أبوظبي الماليين إضافة الى القطاع الخاص يوم الخميس الموافق 30 من نوفمبر 2017 عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف ويومي الشهيد والعيد الوطني. وانتهت تلك العطلة الرسمية لتلك المناسبات يوم الأحد 3 ديسمبر 2017. وتم استئناف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر 2017.

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