شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي يؤكد أن بلاده لن تسعى لخفض إنتاج النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي اليوم الأربعاء إن بلاده لن تخفض إنتاج النفط وحدها لتحقيق الاستقرار بالسوق.

وقال الفالح إن ثمة بوادر إيجابية من العراق ونيجيريا وليبيا الأعضاء في أوبك، بحسب قناة العربية.

ويزور الفالح أبوجا للاجتماع مع وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو.

ومن المقرر أن ينعقد اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"وحلفاؤها، بقيادة روسيا، في السادس من ديسمبر المقبل في فيينا، وسط مخاوف من زيادة إمدادات النفط من الولايات المتحدة.

يشار إلى أن وزير الطاقة السعودي أكد في منتصف الشهر الماضي إن المملكة قادرة على امتصاص أي صدمات في إمدادات النفط الدولية.

وكان الفالح قد أكد في تصريحات سابقة له في سبتمبر الماضي، أن وضع السوق النفطية مطمئن على الرغم من العقوبات المنتظرة على إيران، واشتداد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.