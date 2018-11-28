شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية تتوقع خفض ديونها من خلال بيع الأبراج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال سلطان الدغيثر، الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية، إن قرار بيع 8.1 ألف برج للشركة بقيمة 2.4 مليار ريال سيخفض الديون لديها والبالغة 5.3 مليار ريال.

وأشار في مقابلة مع قناة العربية إلى أن أن العقد يشمل تمديدا لمدة 5 سنوات إضافية أو أكثر، لافتا إلى ثبات تكاليف إعادة استئجار تلك الأبراج لمدة 15 سنة، بحسب قناة العربية.

وأوضح أن شروط الاتفاقية لا تشمل بيع المعدات الأخرى من هوائيات الاتصالات اللاسلكية حيث إنها ستبقى ملك زين السعودية.

وقال إن الاتفاق النهائي خاضع لموافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات الممولة.

ووافق مجلس إدارة الشركة اليوم على العرض المقدم من شركة آي اتش إس القابضة المحدودة (IHS Holding Limited) لبيع وإعادة تأجير البنية التحتية لأبراجها.

وكان مجلس إدارة الشركة، قد قرر في أغسطس 2017، الدخول في مفاوضات حصرية لبيع وإعادة استئجار أبراج الشركة مع التحالف المذكور.

وجدير بالذكر أن زين أعلنت، في أكتوبر 2017، بأنه ليس هناك اتفاق ملزم وليس هناك يقين بأن المناقشات سوف تؤدي إلى إتمام صفقة بيع أبراجها.

وتجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة صافي أرباح 48 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغ 3 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 67 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 57 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.