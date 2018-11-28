شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية توقع اتفاقية مع مؤسسات مجتمعية وصناعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقّعت شركة أرامكو السعودية مذكرتي تفاهم مع عدد من المؤسسات المجتمعية والصناعية، وذلك لإطلاق مبادرتين وطنيتين بمنطقة جازان.

وأوضحت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني أن المذكرة الأولى من تلك المذكرات تستهدف استزراع وإنتاج القهوة، والثانية تستهدف إنشاء مركز للخياطة والتطريز.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى زراعة أكثر من 300 ألف شتلة قهوة وتدريب ودعم أكثر من 1000 مزارع خلال السنوات الثلاث القادمة.

وتأتي هذه الجهود في إطار دعم أرامكو السعودية لتوسيع الرقعة الخضراء بزراعة البن وإنتاجه في جازان، وذلك عن طريق تزويد مزارعي البن بجميع المعدات والأدوات اللازمة.

وقد استفاد من هذه المبادرة خلال عامين أكثر من 600 مزارع عبر تدريبهم على أحدث طرق زراعة البن.

كما تم دعم 150 مزرعة عن طريق تركيب نظام "الري الذكي" الذي يوفر 80% من المياه، وتم تزويده بخزانات مياه للمحافظة على الري في الجبال العالية في جازان.

وتمت زراعة 18 ألف شتلة قهوة لزيادة إنتاج هذه المزارع. وتهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز جهود الشركة في تمكين المجتمعات المحلية، وتوفير فرص وظيفية لذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم جهود التسويق للمنتجات المختلفة لهذه المشاريع التي تشّكل إضافة للسوق المحلية.

وأعلنت الشركة أمس أنها تعتزم استثمار 100 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة في الكيماويات عالمياً، وتسعى أيضا لاستثمار 150 مليار دولار بقطاع الغاز خلال العقد المقبل.

وجاءت تلك التصريحات خلال منتدى اكتفاء الذي أطلقته الشركة أول أمس ويستمر إلى نهاية الأسبوع والتي وقعت به عددًا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع المورّدين بأكثر من 100 مليار ريال تشمل 31 تعاونًا تجاريًا.

ويعتزم برنامج "اكتفاء"، أحد أبرز مبادرات شركة أرامكو السعودية، إنفاق أكثر من 1.5 تريليون ريال خلال العشرة أعوام القادمة.