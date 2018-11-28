ميناء دمياط يستقبل 5 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، وغادرته 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكر بيان لهيئة الميناء اليوم الأربعاء، أن 905 شاحنات بحمولة إجمالية 51 ألفا و338 طنا من البضائع العامة غادرت الميناء منها 134 سيارة نقل محملة ب`6 آلاف و926 طن قمح، كما استقبل 3 قطارات لنقل الغلال والحبوب لتحميل 3 آلاف و925 طن قمح ، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 139 ألفا و548 طنا وفي مخازن القطاع الخاص 38 ألفا و110 أطنان.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 5 آلاف و13 طن فوسفات، 6 آلاف طن يوريا، 13 ألفا و934 طن ملح، 4 آلاف و200 طن كسب صويا و3 آلاف و109 أطنان رمل.

وأوضح أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 319 حاوية مكافئة وحركة الوارد 445 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1245 حاوية مكافئة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1667 طن خشب، و15 ألفا و242 طن حديد، و1777 طن قمح و4 آلاف و800 طن ذرة.

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