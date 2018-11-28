شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المستثمرين: تشكيل لجنة لحصر مشاكل رجال الأعمال خاصة فى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس، على تشكيل لجنة عمل لحصر المشاكل العام التى تواجه المستثمرين وخاصة مستثمرى الصعيد.

وضمت اللجنة كلا من على حمزة ومحمود الشندويلى نائبى رئيس اتحاد المستثمرين، معتصم راشد المستشار الاقتصادى للاتحاد، عبد الله الغزالى، عضو الاتحاد ومن المتوقع اللجنة عملها فى أقرب وقت.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، اليوم الأربعاء، لمناقشة التحديات التى تواجه المستثمرين وزيارات المسئولين لجمعيات بالمحافظات وأهم النتائج التى تم التوصل إليها.