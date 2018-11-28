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الان تتابع النفط يتراجع إلى دون 60 دولارا بفعل زيادة المخزونات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حقل للنفط في السعودية - أرشيف رويترز
واس - الخليج 365:
تراجعت أسعار النفط إلى دون 60 دولارًا للبرميل بفعل ضغوط من زيادة المخزونات الأمريكية وشكوك بشأن ما إن كان سيجري الاتفاق على خفض في الإنتاج تقوده أوبك في الأسبوع المقبل.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا إلى 59.94 دولار للبرميل بعدما جرى تداوله عند 61.27 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.
وتراجع الخام الأمريكي عشرة سنتات إلى 51.46 دولار للبرميل.
وقال معهد البترول الأمريكي أمس إن مخزونات الخام الأمريكية زادت في الأسبوع الماضي.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون منهم روسيا في السادس والسابع من ديسمبر المقبل.
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