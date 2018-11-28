شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح مرتفعة وسط آمال بشأن هدنة تجارية.. وترقب كلمة جيروم باول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الأربعاء وسط آمال بالتوصل إلى هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال قمة مجموعة العشرين، ومع ترقب المستثمرين لكلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول للحصول على إشارات على مسار رفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 84.11 نقطة، أو ما يعادل 0.34 %، عند الفتح إلى 24832.84 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز المجمع بمقدار 9.28 نقطة، أو 0.35 %، إلى 2691.45 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 52.38 نقطة، أو 0.74 %، إلى 7135.08 نقطة عند الفتح.