شكرا لقرائتكم خبر عن حسام صالح يطالب البرلمان بدعم الأجندة التشريعية للحكومة نحو التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى لمجموعة إعلام المصريين، برعاية مجلس النواب للأجندة التشريعية للحكومة نحو التحول الرقمى، خاصة وأن تحقيق ذلك يتطلب تضافر كافة الجهات لتحقيق هذا التحول على النحو المطلوب.

واستعرض صالح، تاريخ التحول الرقمى فى مصر، قائلا أنه طالب فى أوائل التسعينيات وتحديدا عام 93 بدخول الإنترنت مصر، وفى عام 96 دخل الإنترنت تجارياً أى تدفع أموال مقابل تلك الخدمة، ولكن adsl دخل مصر قريباً عام 2003 أو 2004"، مضيفا أى أن تاريخ تجربة التحول الرقمى فى مصر ليس كبير، ولكن العالم يجرى سريعاً ونريد أن نلحق، متابعا: "قلقان على قدرتنا على مجاراة سرعة التحول الرقمى.. ويسعدنى أن أجد نواب صغيرين وخبرات فى البرلمان مثل أحمد بدوى".

ومن جانبه رد الدكتور أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قائلا إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ينادى فى مختلف المحافل سواء المتعلقة بقطاع الاتصالات أو غيرها بأهمية التحول الرقمى، وآخرها فى منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ، حيث تم عرض "برزنتيشن" له، مؤكدا على أهمية دور الإعلام فى توضيح مفهوم المجتمع الرقمى للمواطنين وهو مجتمع متكامل يستخدم التكنولوجيا والاتصالات بشكل سهل.

وأشار بدوى، إلى أن معظم شكاوى المواطنين من الوزارات الخدمية مثل مجالس المدن والوحدات المحلية والإدارات الهندسية من الفساد فى التعامل مع تلك الجهات لأنها مازالت تتعامل ورقياً، وتطبيق تكنولوجيا بها سيقلل من حدة الفساد، مضيفا كما يساهم التحول الرقمى فى إعادة بناء الثقة من خلال رفع مستوى الأداء الحكومى، لافتا إلى اجتماعات عقدتها اللجنة على مدار الأسبوعين الماضيين مع وزير الاتصالات لمناقشة ملف التحول الرقمى، متمنيا أن تدعم وسائل الإعلام تلك الجهود وتوصيلها للمواطنين.

ويدير حسام صالح جلسة "التحكم فى السوشيال ميديا العالمية.. هل تحتسب خطوة للأمام أم للخلف؟"، وذلك على هامش آخر أيام معرض القاهرة الدولى للمؤتمرات، والذى يعقد بمركز مؤتمرات مصر بالتجمع الخامس، بمشاركة أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان.