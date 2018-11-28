شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المشروعات يكرم مجموعة من رائدات الأعمال فى مؤتمر دعم وتمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتكريم عدد من صاحبات المشروعات الممولة من الجهاز وذلك على هامش مؤتمر دعم وتمكين المرأة "مصريات يمضين قدما". وأكدت فى كلمتها أثناء التكريم أن الجهاز سيقدم جميع أنواع الدعم للفتيات والسيدات الراغبات فى إقامة مشروعات صغيرة سواء خدمات تمويلية أو تدريبية وتسويقية بهدف تشجيعهم على الدخول فى ريادة الاعمال وانشاء مشروعات تساهم فى حركة التنمية الاقتصادية التى تشهدها مصر الآن وترفع من مستوياتهن المعيشية. وقد تم تكريم مجموعة من السيدات أصحاب المشروعات المتميزة الممولة من الجهاز من مختلف المحافظات وهن عايدة عبد المنعم وهى صاحبة شركة للدعاية والإعلان بمدينة ادفو بمحافظة أسوان وقد تم تمويلها من الجهاز إضافة إلى حصولها على دورات تدريبية فى إدارة المشروعات. وأميرة جودة صاحبة مشروع مفروشات بالمنصورة وقد بدأت العمل على ماكينة خياطة واحدة ثم توسعت فى المشروع على عدة مراحل بتمويل من جهاز تنمية المشروعات و حصلت على ثلاثة قروض وتنوى القيام بمزيد من التوسعات.





أما نشوى إبراهيم الصعيدى صاحبة مشروع للمشغولات اليدوية بمحافظة شمال سيناء فقد أخذت قرضا واحدا من الجهاز لشراء المواد الخام من خيوط وأدوات و استطاعت تشغيل عشر سيدات بمشروعها و هن من المتخصصات في الفنون اليدوية السيناوية .

وشوقية القاسمى صاحبة مصنع صغير لتصنيع البنطلونات بحلوان وكانت تعمل في احد مصانع الملابس ثم قررت التعاون مع جهاز تنمية المشروعات . فأقامت ورشة صغيرة و بدأت بماكينتين ثم حصلت على قرصين قامت بسداهما وبدات إجراءات الحصول على القرض الثالث و استطاعت زيادة عدد الماكينات الى 13 ماكينة يعمل عليها 15 عاملا . و عن طريق جهاز تنمية المشروعات أيضا قامت باستخراج بطاقة ضريبية و سجل تجارى و تقوم حاليا بتسويق منتجها بمناطق العتبة والموسكى ومحافظتي الأقصر واسوان.





ووفاء عبد الوهاب صاحبة مصنع لتعبئة وتصدير النباتات العطرية والطبية في محافظة بنى سويف حيث حصلت علي عدة قروض من الجهاز لانشاء مشروعها والتوسع فيه وتقوم حاليا بتصدير معظم انتاجها الي المانيا وروسيا ويعمل في مصنعها 30 شاب وفتاة .