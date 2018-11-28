بالأسعار والصور| "كارفور" يتحدى الجميع بأقوى التخفيضات في أحدث عروضه

كتب: ضياء السقا أعلنت سلسلة كارفور عن أحدث العروض والتخفيضات بمناسبة مهرجان "Extra Saving توفير أكتر". العروض تشمل سلع غذائية وأجهزة منزلية وكهربائية وإلكترونية، وملابس ومفروشات، وتستمر حتى 2 ديسمبر، بجميع فروع كارفور "الهايبر" و"السوبر ماركت". أولا عروض فروع الهايبر ثانيا عروض فروع السوبر ماركت عناوين فروع كارفور سوبر ماركت بمصر: جرين بلازا - Green Plaza

رويال بلازا - Royal Plaza

الملتقى - Al-Moltaqa

المنصورة - Mansoura

خليج نعمة - Neama Bay

همبرا - Hambra

صن تيرا - Sunterra

ميجا مول - Mega Mall

ميراج سيتي - Mirage City

المعادي الجديدة - New Maadi

حلوان - Helwan

طرة - Torah

الحمد - El-Hamd

دون تاون - Down Town

زيزينيا - Zizinia

بيرامدز مول - Pyramids Mall

بيرامدز فيو - Pyramids View

دولفين مول - Dolphin Mall

جزيرة بلازا - Gezira Plaza

طيبة مول - Tiba Mall

السراية مول - Saraya Mall

حلوان - Helwan

15 مايو - 15 May عناوين فروع كارفور هايبر بمصر: سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi

كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City

صن سيتي - Sun City

الشروق - Shorouk

العبور - Obour

داندي - Dandy

سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria

سيتي لايت - City Light

عروبة - Orouba

طنطا - Tanta

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