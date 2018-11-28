شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير "نواف بن تركي" رئيساً لمجلس إدارة "أنعام القابضة" و"اليماني" نائباً له والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، المنتخب للدورة الجديدة والتي بدأت اليوم في 28 نوفمبر 2018 ولمدة ثلاث سنوات، تعيين الأمير نواف بن عبدالله بن تركي آل سعود رئيساً لمجلس الادارة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بتعيين المهندس حسان سعد اليماني، الرئيس التنفيذي، نائباً لرئيس المجلس.

كذلك تم تعيين لجنة المكافآت والترشيحات، برئاسة الدكتور وليد جميل محمد علي قطان، وبعضوية كل من الأمير نواف بن عبدالله بن تركي، ورائد محمد عبدالله كاتي.

وتشكلت لجنة المراجعة المنتخبة من الجمعية العامة، بتاريخ 22 نوفمبر الجاري، برئاسة محمد عبدالرحمن عطار، وعضوية كل من وليد جميل محمد علي قطان، ورائد محمد عبدالله كاتي.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت تراجع في خسائرها بنسبة 61.2% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2018، إلى 2.8 مليون ريال مقابل صافي خسائر بلغ 7.3 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت صافي خسائر بلغ 6.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 17.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.