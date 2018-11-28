شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل النظر في دعوى "الباحة" ضد "الساطعة الحديثة للمقاولات" حتى 26 ديسمبر المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن تأجيل النظر في دعواها المرفوعة ضد شركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات أمام دائرة التنفيذ في المحكمة العامة ببلجرشي، حتى جلسة الأرباع الموافق 26 ديسمبر المُقبل.

هذا وستقوم شركة الباحة بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية، علماً بأنه لا يوجد تأثير مالي على الشركة لهذا التغير الحادث.

وتجدر الإشارة إلى صدور القرار التفسيري للحكم الصادر من ديوان المظالم، في أبريل الماضي، بإلزام الباحة بأن تدفع لشركة الساطعة الحديثة مبلغا وقدره 3 ملايين ريال.

كذلك ألزم القرار شركة الباحة بالإفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لكامل القطع وعددها 134 قطعة والتي تمتلكها بنسبة 50% من كامل الأرض في مخطط المروج الواقعة في السيل الصغير في محافظة الطائف لصالح شركة الساطعة الحديثة للمقاولات العامة.

وبموجب القرار تلتزم الباحة بالتنازل لصالح شركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات العامة عن كامل مشتملات مشروع الدواجن وعن الأرض المقام عليها المشروع والمملوكة لشركة الباحة للاستثمار والتنمية.

كذلك أعلنت الشركة، في مايو الماضي، عن قيامها بتقديم استئناف للمحكمة التجارية بجدة ضد قرار المحكمة برفض دعواها ضد رئيس مجلس الإدارة والأعضاء السابقين.

وأعلنت الشركة في منتصف أبريل الماضي عن إفادتها من مكتب محامي الشركة باستلامه نسخة من إعلام الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة والمتضمن رفض الدعوى المقامة من الباحة ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 381.1 ألف ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي خسارة بلغ 259.5 ألف ريال في الربع المقابل من العام 2017، وهي نفسها الأرقام التشغيلية للشركة.

وعلى النحو الآخر، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 1672% إلى 10.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 581 ألف ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.

واستطاعت الشركة تقليص خسائرها المتراكمة إلى 35.4 مليون ريال، وذلك بنسبة 19.979% من رأسمال الشركة كما في 30 سبتمبر 2018.