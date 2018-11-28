شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية تُغرم "الكابلات" 50 ألف ريال لمخالفة الضوابط والإجراءات التنظيمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت هيئة السوق المالية فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، على شركة الكابلات السعودية لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الثامنة والأربعين من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عنها تنفيذاً لنظام الشركات الخاص بشركات المساهمة المدرجة.

وأفادت الهيئة، في بيان لـ "تداول"، اليوم الأربعاء، بأن الكابلات قبلت عدداً من التوكيلات غير المطابقة للصيغة الواردة في ملحق رقم (1) من هذه الضوابط.

وجدير بالذكر أن الكابلات قلصت خسائرها بنسبة 54.5% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2018، لتسجل صافي خسائر بلغ 15.7 مليون ريال مقابل صافي خسائر بلغ 34.5 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وقامت الكابلات، في أكتوبر الماضي، بالإعلان عن تعديل أوضاعها وإطفاء خسائرها المتراكمة بالكامل، بتخفيض رأسمالها، الموافق عليه في اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 2 سبتمبر الماضي.

وأقرت عمومية الشركة الموافقة على مقترح تخفيض رأس المال، بنسبة 72.6%، بنحو 293.5 مليون ريال من 404.114 مليون ريال إلى 110.614 مليون ريال، ليتراجع عدد الأسهم من 40.411 مليون سهم إلى 11.061 مليون سهم، وذلك بتخفيض ثلاثة أسهم لكل أربعة أسهم عادية.

وقالت الشركة، في بيان سابق، إن سبب التخفيض هو تخطي الخسائر الحالية المتراكمة على الشركة، موضحة أنه لن يكون هناك أي تأثير جوهري من جراء تخفيض رأس مال الشركة على دائني الشركة.