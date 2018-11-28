شكرا لقرائتكم خبر عن "المعذر ريت" يستحوذ على عدة أصول عقارية وعقود منفعة بتكلفة إجمالية 552 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن صندوق المعذر ريت عن إبرامه اتفاقية شراء لغرض الاستحواذ على عدة أصول عقارية وعقود منفعة في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية بتكلفة إجمالية تقارب 552 مليون ريال سعودي، تشمل ضريبة القيمة المضافة والمصاريف الأخرى التي يتحملها الصندوق.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن الاتفاقية مشروطة بالحصول على الموافقات اللازمة واستكمال الإجراءات النظامية بما فيها إنهاء إجراءات الحصول على التمويل البنكي.

ووفقاً للبيان، ستتم عملية الاستحواذ عن طريق تمويل بنكي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ يقارب 234 مليون ريال سعودي.

وجدير بالذكر أن مدير الصندوق يعمل حالياً على استكمال إجراءات الحصول على تمويل بنكي مع أحد البنوك المحلية.

كذلك سيتم إصدار وحدات استثمارية جديدة لبائعي الأصول العقارية "اشتراك عيني" بعدد يقارب 32.6 مليون وحدة استثمارية في صندوق المعذر ريت وبسعر 9.77 ريال للوحدة.

وقال الصندوق، إن عدد الأصول المراد الاستحواذ عليها يصل إلى 16 أصلاً (10 عقارات مملوكة و6 عقود منفعة)، وهي عبارة عن أصول عقارية موزعة ومتنوعة الاستخدام (سكنية – تجارية – مكاتب – مستودعات وغيرها) في مناطق مختلفة من المملكة (الرياض، الخبر، بريدة، الخرج، الهفوف).

ويتوقع الصندوق أن يكون للاستحواذ أثر ايجابي على العوائد المتوقعة للصندوق، على أن يظهر الأثر الإيجابي على القوائم المالية للصندوق بعد نقل ملكية الأصول الجديدة.

وتعتبر عملية الاستحواذ استمراراً لاستراتيجية صندوق المعذر ريت والتي تهدف إلى تكوين محفظة استثمارية عقارية متنوعة من خلال تملك أصول عقارية قابلــة لتحقيق دخل تأجيري دوري بحيث تدعم ارتفاع عوائد الصندوق وتقلل من مخاطره من خلال تنويع الاستثمارات.

وجدبر بالذكر أن الصندوق حقق صافي ربح بلغ 13.6 مليون ريال عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018.

هذا وبلغ صافي الأصول للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي نحو 622 مليون ريال سعودي.