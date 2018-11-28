شكرا لقرائتكم خبر عن "سدافكو" تبحث توزيع 2 ريال للسهم عن العام المالي 2018/ 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي الشركة للعام المالي 2018/ 2019، بقيمة 65 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 32.5 مليون سهم، بحصة تبلغ 2 ريال للسهم الواحد، وبنسبة 20% من قيمة السهم الاسمية.

وأشار البيان إلى أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر المُقبل، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم التوزيع في 12 ديسمبر المُقبل.

يذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 2 ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2018، وبذلك يكون إجمالي التوزيعات بمبلغ 4 ريالات للسهم الواحد للسنة المالية 2017/ 2018، بعد دفع توزيعات الأرباح المقترحة.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 53.8 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 74.7 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

كذلك حققت الشركة صافي أرباح بلغ 103.9 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 152 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.