شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتراجع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحول النفط الخام للتراجع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء بعد ارتفاع هامشي خلال تعاملات السوق الأوروبية ، بصدد تكبد أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، مع توقف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 13 شهرا ، يأتي هذا بعد ارتفاع تجاوز التوقعات فى المخزونات التجارية الأمريكية على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

وبحلول الساعة 13:25 بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 51.20$ للبرميل من مستوي الافتتاح 52.06$،وسجل أعلى مستوي 52.53$ ،وأدنى مستوي 51.12$.

أضاف الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 13 شهرا عند 50.09 $ للبرميل .

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.5 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 23 تشرين الثاني/نوفمبر ، لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاعا بحوالي 0.8 مليون برميل.

وعلى حسب هذا البيانات ارتفاع إجمالي المخزونات التجارية الأمريكية إلى 442.8 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى للمخزونات خلال عام 2018 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 0.6 مليون برميل ، فى عاشر زيادة أسبوعية على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج فقد استقر الأسبوع الأسبق بدون أي تغيير يذكر عند إجمالي 11.7مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي للإنتاج الأمريكي على الإطلاق ، والذي جعل الولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.