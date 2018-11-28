شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الاقتصاد الأمريكي أقل من التوقعات- الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش القراءة الثانية للناتج المحلى الإجمالي الربع الثالث /2018 والتي سجلت نمو بمعدل 3.5% ، أقل قليلا من التوقعات التي أشارت إلى نمو بمعدل 3.6%، طبقا للقراءة الأولية التي سجلت نمو بمعدل 3.5% ، وسجل الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني نمو بمعدل 4.2% ،هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.

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