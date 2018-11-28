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شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل – 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم ارتفاعه بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بعد رحلة بحث عن قاع صاعد يحاول منها اكتساب زخماً إيجابياً ، وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر في الأعلى ، ليحقق ارباحاً بلغت نسبتها 0.59% بما يعادل 0.39 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 65.92 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 68.96 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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