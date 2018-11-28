شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل – 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصحيح هذا الاتجاه الهابط ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية أيضاً .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 114.09 ، طيلة ثبات المقاومة 125.06 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه