- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل – 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصحيح هذا الاتجاه الهابط ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية أيضاً .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 114.09 ، طيلة ثبات المقاومة 125.06 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه
شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل – 28-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .