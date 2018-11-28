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شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.68% بما يعادل 0.73 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الدعم لاإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وسيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 44.61 ، ليستهدف بعدها المقاومة المحورية 45.81 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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