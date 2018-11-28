شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز وسط توقعات إيجابية – تحليل – 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.40% بما يعادل 0.74 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 187.37 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات الدعم 181.52 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد