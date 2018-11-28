شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان محاط بالإشارات السلبية – تحليل – 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط ، وبضغط سلبي متاوصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، يأتي انخفاض السهم الأخير ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.52% بما يعادل -0.23 نقطة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 46.40 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 43.06 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط