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شكرا لقرائتكم خبر عن فورد بين المطرقة والسندان – تحليل – 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر اختباره لمقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.28% بما يعادل -0.12 نقطة ، أمام الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 8.16 ، طيلة ثبات المقاومة 9.35 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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