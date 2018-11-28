شكرا لقرائتكم خبر عن فورد بين المطرقة والسندان – تحليل – 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر اختباره لمقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.28% بما يعادل -0.12 نقطة ، أمام الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 8.16 ، طيلة ثبات المقاومة 9.35 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط