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شكرا لقرائتكم خبر عن تيسلا ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على انخفاض في آخر جلساته ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتأثره بتركيبة فنية إيجابية على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط ، وبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.60% بما يعادل -2.08 نقطة ، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 326.67 ، ليستهدف مستوى المقاومة 387.46 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده
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