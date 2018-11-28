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شكرا لقرائتكم خبر عن نيتفليكس يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 271.90 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 178.38 إلى 423.21) ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 236.16 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها ، طيلة استقراره أدنى مستوى 271.90 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه
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