شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.64% بما يعادل -0.21 نقطة ، وذلك في ظل بدء توارد الإشاراتا لإيجابية بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتأثره بتركيبة الوتد الهابط الإيجابية المتكونة في وقت سابق على المدى القصير . ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 35.98 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات الدعم 31.47 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده

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