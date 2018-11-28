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شكرا لقرائتكم خبر عن ألفا بيت لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع السهم في آخر جلساته ليسجل أعلى سعر له عند 1057.58 ، ارتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات ، ليسجل انخفاضاً في نهاية التداولات بلغت نسبته -0.40% بما يعادل -4.21 نقطة ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 1039.61 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 894.79 إلى 1273.89) ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 984.26 الذي يمثل نسبة 76.4% .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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