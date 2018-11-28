الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 24 ألفا و300 ميجاوات

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الثلاثاء وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأربعاء يبلغ 24 ألفا و300 ميجاوات مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و750 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول.

من ناحية أخرى شاركت الوزارة في إطلاق مشروع التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء وشحن العدادات بهدف فتح قنوات جديدة للتيسير على المواطنين جنبا إلى جنب مع الخدمات التي توفرها الوزارة حاليا.

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