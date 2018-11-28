ولي العهد يرأس وفد المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى الأرجنتين اليوم ، لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة بوينس آيرس التي ستنطلق بعد غد وتستمر يومين.

وكان في استقبال ولي العهد في المطار في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس وزير خارجية الأرجنتين خورخي فوري.

ويضم الوفد الرسمي لولي العهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف ووزير الخارجية عادل الجبير ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان والمستشار بالديوان الملكي وأمين عام الأمانة السعودية في مجموعة العشرين الدكتور فهد المبارك ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

كما يضم الوفد المرافق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى ورئيس الشؤون الخاصة لولي العهد ثامر نصيف وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين رياض الخنيني.