شكرا لقرائتكم خبر عن حسام صالح: 3 مليارات مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعى حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى لمجموعة إعلام المصريين، إن نحو نصف سكان العالم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعى، إذ يبلغ عدد سكان العالم 7.6 مليار نسمة، يستخدم 4 مليارات منهم الإنترنت، فيما يستخدم 3 مليارات نسمة وسائل التواصل الاجتماعى.

ويدير حسام صالح جلسة "التحكم فى السوشيال ميديا العالمية..هل تحتسب خطوة للأمام أم للخلف؟"، وذلك على هامش آخر أيام معرض القاهرة الدولى للمؤتمرات، والذى يعقد بمركز مؤتمرات مصر بالتجمع الخامس، بمشاركة أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، مصطفى أبو حمزة رئيس شركة MediaSci.

وأضاف صالح، أن مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، يقرأون كل فترة عن دراسة قوانين أو تشريعات لحجب تلك المواقع أو الدخول عليها باشتراك أو ضريبة مقابل البحث على محركات البحث، متابعا فى ظل تراجع بعض الوسائل التعليمية هناك بعض المستخدمين يصدقوا تلك الأخبار، وأصبحوا يعتمدون على تلك المواقع كمصدر موثوق.

وقال إن فيس بوك يزيد يوميا نصف مليون مستخدم، ويوجد ٨ مليارات مشاهدة يوميا ليوتيوب وهو ما يعكس حرص الناس على التواصل الدائم مع الشبكات الاجتماعية وأدوات التواصل مثل واتس آب التي تعتبر حاليا وسيلة الاتصال الرئيسية.