شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تقلص مكاسبها الصباحية بختام التعاملات..و1.2 مليار جنيه قيمة التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلصت مؤشرات البورصة المصرية، مكاسبها الصباحية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 752.235 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 198 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 26.3 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 60.81% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 25.31% والعرب على 13.88% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.43%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب الأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 8.1 مليون جنيه، 216.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 57.5 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، 144.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 13309 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2199 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.5% عند مستوى 13369 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% عند مستوى 682 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1708 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 474 نقطة.

وارتفعت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 73 أخرى، ولم تتغير مستويات 33 شركة.