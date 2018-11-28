شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-11-2018 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-11-2018 فى التعاملات الصباحية استقرار ملحوظ بعد انخفاض سعر الذهب مساء أمس بقيمة 5.5 جنيهات ليسجل عيار 21 في سوق الصاغة 607.5 جنيها للجرام حتي الآن، ويعتبر هذا العيار هو الأكثر رواجاً في مصر.

وأسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

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وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 520 جنيه

عيار 21 : 607.50 جنيه

عيار 24 : 694.24 جنيه

الجنيه الذهب : 4860 جنيه

السعر العالمي : 1213 دولار

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى، وهو اختلاف غير مؤثر على السعر النهائي للذهب.

أما فيما يتعلق بمصنعية جرام الذهب فهى تختلف بصورة ملحوظة من جواهرجى إلى آخر وهو ما يشكل تفاوت فى سعر الذهب النهائى بعد إضافة المصنعية بسبب اختلاف أشكال المشغولات الذهبية.