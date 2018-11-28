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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع قرب أعلى مستوى فى أسبوع قبيل انطلاق فعاليات قمة العشرين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، بصدد تحقيق ثالث مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوع ، يأتي هذا قبيل انطلاق فعاليات قمة العشرين فى الأرجنتين ، والتي من المنتظر أن تشهد لقاءا مرتقبا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.
ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى أول خسارة خلال ثلاث جلسات ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أسبوع المسجل فى الجلسة السابقة.
ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء بصدد تحقيق ثالث مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوع ، مع وجود أغلبية البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الخضراء.
وتصدر قطاع التكنولوجيا قائمة القطاعات الرابحة على مؤشر ستوكس أوروبا مع ارتفاع بأكثر من واحد بالمئة ، مع صعود سهم شركة AMS لصناعة الرقائق النمساوية بأكثر من 5%.
وانتعشت أسهم قطاع التعدين وشركات الموارد الأساسية ، وسط آمال حل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، حيث من المنتظر أن تتضمن فعاليات قمة العشرين فى الأرجنتين يوم الجمعة لقاءا مرتقبا يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و الرئيس الصيني شي جين بينغ.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي .
ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي0.5% ،وفى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 0.4% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.3% ،وفى لندن انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 أقل من 0.1%.
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