شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع قرب أدنى مستوى فى أسبوعين قبيل تصريحات جيروم باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مقتربة من تخطي أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا تحت ضغط الصعود المستثمر للدولار الأمريكي ، قبيل تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.1% حتى الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,213.32$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,214.72$،وسجلت أعلى مستوي 1,215.44$ ، وأدنى مستوي 1,212.47$.

فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 0.6% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وسجلت أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,211.91$ للأونصة ، بفعل صعود الدولار الأمريكي ،وتباطؤ الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، مواصلا مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين 97.47 نقطة ، عاكسا استمرار صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي صعود العملة الأمريكية بدعم التصريحات الأخيرة لنائب رئيس الاحتياطي الاتحادي "ريتشارد كلاريدا" والتي دعم خلالها المزيد من رفع أسعار الفائدة الاتحادية ،وأشار أن هذا الأمر سيكون معتمدا على البيانات الاقتصادية ،والتي أصبح أكثر أهمية مع اقتراب الاحتياطي الفيدرالي من موقف محايد.

ويترقب المستثمرين بحلول الساعة 17:00 جرينتش خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي فى النادي الاقتصادي لولاية نيويورك ،والمنتظر أن يتضمن الخطاب أدلة جديدة حول مستقبل تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر عند إجمالي 761.74 طن متري.