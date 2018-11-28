شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر اللايتكوين على ثباته فوق مقاومة القناة الهابطة المخترقة، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد فعالة لهذا اليوم، ويحتاج السعر لتأكيد تجاوز المتوسط المتحرك 50 لتسهيل مهمة التوجه نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 40.00 ثم 48.00، في حين يمثل الثبات فوق 29.50 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 40.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد