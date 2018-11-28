شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 28-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الإيثريوم تداولات جانبية الآن، ولا زلنا بانتظار اختراق مستوى 122.80 لتأكيد الاندفاع نحو مستويات 133.00 ثم 142.00 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن الثبات فوق 102.00 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.00 والمقاومة 130.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد